Bestätigt: Saison-Aus für Moukoko

Borussia Dortmund muss für den Rest der Saison auf Shootingstar Youssoufa Moukoko verzichten. Wie der BVB offiziell bekanntgibt, zwingt den 16-jährigen Angreifer eine Bänderverletzung im Fuß zu einer längeren Pause.

Moukoko hatte sich die Blessur im Zuge der Gruppenphase der U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn zugezogen und die drei Partien verpasst. In dieser Saison gelangen dem Linksfuß drei Tore in 14 Ligaeinsätzen für die Dortmunder.