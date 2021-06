Fortuna: Svensson und Al Ghaddioui sollen kommen

Mit Christian Preußer (37) als neuem Cheftrainer hat Fortuna Düsseldorf bereits vor einigen Wochen die wichtigste Personalfrage für das Ziel Bundesliga-Aufstieg geklärt. Nun heißt es für Vorstand Klaus Allofs, dem jungen Coach auch das passende Spielermaterial an die Hand zu geben sowie die Kader-Baustellen zu beheben. Denn mit Abwehrchef Kevin Danso (22, Leihende) und Angreifer Kenan Karaman (27, Vertragsende) verlassen zwei wichtige Säulen aus der abgelaufenen Saison die Fortuna – Lücken, die es zu schließen gilt.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat der Zweitligist dafür Jonas Svensson (28) vom AZ Alkmaar und Hamad Al Ghaddioui (30) vom VfB Stuttgart auserkoren. Bei beiden Akteuren läuft der Vertrag Ende Juni aus, sie sind somit ablösefrei zu haben. Svensson fühlt sich auf der rechten Verteidigerposition am wohlsten und lief in der abgelaufenen Saison in 24 Pflichtspielen für den Tabellendritten der Eredivisie auf.

Dagegen würde der Stuttgarter Al Ghaddioui bereits einiges an Zweitliga-Erfahrung mit nach Düsseldorf bringen, kennt der 30-Jährige doch das deutsche Unterhaus bereits bestens aus seiner Zeit bei Jahn Regensburg und beim VfB. Allerdings ist die Fortuna nicht der einzige Interessent an dem Mittelstürmer. Wie VfB-Sportdirektor Sven Mislintat jüngst bestätigte, befindet sich der wuchtige Rechtsfuß auch auf den Wunschzetteln anderer Vereine.