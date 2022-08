Eintracht: Der Stand bei Kostic

Im Poker um Filip Kostic ist Juventus Turin am Zug. Wie ‚Sport1‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, haben die Bianconeri noch kein offizielles Angebot für den Linksaußen von Eintracht Frankfurt abgegeben. Der Bundesligist fordert 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für Kostic. Beschlossen ist der Transfer anders als gestern berichtet also nicht.

Der Vertrag des 29-Jährigen in Frankfurt läuft noch bis nächsten Sommer. Kostic liegt ein Angebot zur Verlängerung vor. Die Eintracht will den Leistungsträger abgeben, sollte er nicht verlängern. Ein ablösefreier Abgang in einem Jahr soll vermieden werden.