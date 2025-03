BVB erteilt Dreifach-Absage

Die deutsche U21-Nationalmannschaft kann bei der EM im Sommer (11. bis 28. Juni) nicht auf Profis von Borussia Dortmund hoffen. Neben Maximilian Beier haben laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ auch Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko ein Teilnahme-Veto erhalten.

Hintergrund: Parallel findet in den USA die große Klub-WM statt. Der BVB startet am 17. Juni gegen Fluminense ins Turnier und braucht dafür offenkundig alle Mann an Bord. Eine Abstellungspflicht für die U21-EM besteht nicht.