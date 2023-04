Bayern - ManCity: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern

Die Münchner werden gegen die Elf von Pep Guardiola in der Sturmspitze wieder mit einem echten Neuner agieren können. Der 34-jährige Angreifer bestritt nach seiner Rückkehr ins Training am gestrigen Montag auch das heutige Abschlusstraining. Einen Einsatz von Beginn an wollte Tuchel der heutigen Pressekonferenz im Vorfeld nicht garantieren: „Ich habe mich noch nicht entschieden. Wenn das Knie eine gute Reaktion gibt, dann ist er auf jeden Fall eine Option für die Startelf.“

Sadio Mané muss sich nach seinem Faustschlag gegen Leroy Sané wie auch im Hinspiel laut Tuchel wohl in Geduld üben: „Wir werden sehen. Sadio wird im Kader sein, weil die Sache damit abgehakt ist mit der Entscheidung vom letzten Donnerstag. Wir müssen jetzt morgen abwarten, ob er von Beginn an spielt.“

Hinsichtlich der Grundformation werden die Münchner weiterhin im 4-2-3-1 agieren. „Morgen haben wir keine Zeit, Grundordnungen zu wechseln, deshalb braucht es für jeden eine Position“, sagte Tuchel angesprochen auf die mögliche Rolle von João Cancelo. Dementsprechend wird der Bayern-Coach keine Überraschung aus dem Hut zaubern und auf die bestmögliche Elf setzen.

Manchester City

Die Skyblues werden trotz der komfortablen Führung aus dem Hinspiel keineswegs die Handbremse anziehen. Pep Guardiola hat Gefallen an seiner neuen 3-2-4-1-Aufstellung gefunden, in der Innenverteidiger John Stones in Ballbesitz als Teil der Doppelsechs agiert. Gegen den Ball macht City dann mit nominell vier Innenverteidigern den Laden hinten dicht. Choupo-Moting darf sich also im Zentrum auf ein paar harte Zweikämpfe gefasst machen.

Guardiola machte auf der heutigen Pressekonferenz deutlich, dass er den Bayern keine Chance geben will, zurückzukommen: „Es geht darum, die Balance zu finden. Wir wollen unseren Stil spielen und müssen konzentriert sein. Alles ist möglich. Dieser Wettbewerb ist etwas Besonderes. Wir nehmen ihn sehr ernst und wissen, dass wir gegen eines der besten Teams in Europa spielen. So gehen wir auch an das Spiel heran.“

Beim 3:1-Sieg gegen Leicester City rotierte Guardiola auf einigen Positionen durch. Dementsprechend wird in der Allianz Arena voraussichtlich die Elf aus dem Hinspiel wieder auf dem Rasen stehen.