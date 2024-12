Schalke: Die Schmerzgrenze bei Sylla

Der FC Schalke 04 würde Toptorjäger Moussa Sylla diesen Winter nur gegen eine ordentliche Millionen-Summe ziehen lassen. Laut der ‚Bild‘ wären rund sieben Millionen Euro nötig, um die Königsblauen an den Verhandlungstisch zu bekommen. Erst im Sommer war der 25-jährige Angreifer für 2,5 Millionen Euro vom FC Pau zu S04 gewechselt. Seitdem knipst der malische Nationalspieler in aller Regelmäßigkeit und hat mittlerweile elf Treffer in 17 Spielen auf dem Konto. Das finanziell angeschlagene Schalke erhofft sich ein ordentliches Millionen-Plus.

Sylla selbst hatte sich zuletzt bezüglich seiner Schalker Zukunft bedeckt gehalten: „Es ist nicht der Moment, darüber zu sprechen, aktuell bin ich Spieler vom FC Schalke 04.“ Schon früh in der Saison rankten sich Gerüchte um ein Interesse von Juventus Turin und Inter Mailand. Es bleibt abzuwarten, ob ein Klub dieser Kategorie im Winter beim Zweitligisten anklopft. Laut ‚Bild‘ ist ein Verkauf nach der Saison wahrscheinlicher. Einen lukrativen Verkauf im Januar können die Knappen aber aufgrund ihrer finanziellen Situation kaum ausschlagen.