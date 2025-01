City: Marmoush direkt in der Startelf

Im Vorfeld des Premier League-Spiels gegen den FC Chelsea am heutigen Samstag (18:30) sorgt Trainer Pep Guardiola von Manchester City für eine Überraschung. So steht Omar Marmoush zwei Tage nach Bekanntgabe seines Transfers direkt in der Startelf gegen die Blues. Der 25-Jährige wechselte für rund 80 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Skyblues.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben dem Ägypter wird mit Abdukodir Khusanov ein weiterer Neuzugang sein Debüt für den englischen Meister feiern. Der 20-jährige Usbeke kam vor wenigen Tagen vom RC Lens ins Etihad Stadium und soll der Abwehr von City mehr Stabilität verleihen.