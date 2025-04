ManCity: Neue Details zum Haaland-Ausfall

Manchester City kann frühestens im Mai wieder auf den am linken Knöchel verletzten Erling Haaland (24) zurückgreifen. Trainer Pep Guardiola erklärte am heutigen Dienstag: „Die Ärzte sagten mir, dass es zwischen fünf und sieben Wochen dauern würde. Hoffentlich ist er also bis zum Ende der Saison und der FIFA-Klub-WM wieder fit.“

In 40 Pflichtspielen hat Haaland in dieser Saison 30 Tore geschossen. Guardiola bedauert: „Wir haben keinen anderen Spieler mit seinen Fähigkeiten oder spezifischen Qualitäten, das wissen wir, aber wir müssen uns anpassen. Seit vielen Jahren spielen wir mit verschiedenen Möglichkeiten in der Offensive und es hängt von den Qualitäten der Spieler ab. Wir werden eine andere Lösung finden.“