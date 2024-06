Werder ausgestochen: Knight vor Zweitliga-Wechsel?

Abwehrspieler Josh Knight (26) steht offenbar vor einem Wechsel nach Deutschland, wird sich aber wohl nicht dem zuletzt gehandelten SV Werder Bremen anschließen. Stattdessen befindet sich der Engländer in fortgeschrittenen Gesprächen mit Zweitligist Hannover 96, berichtet der ‚Football Insider‘.

Demzufolge wird erwartet, dass der Transfer noch in dieser Woche über die Bühne geht. Aufgrund seines auslaufenden Vertrags sind Verhandlungen mit dem englischen Drittligisten Peterborough United obsolet. Der in der Jugend von Leicester City ausgebildete Innenverteidiger kam in der abgelaufenen Spielzeit in 57 Pflichtspielen zum Einsatz, der Aufstieg wurde in den Playoffs knapp verpasst.