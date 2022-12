Ablösefrei: Martín in die Serie A?

Aarón Martín darf in wenigen Tagen frei über seine Zukunft verhandeln. Der Vertrag des Spaniers beim FSV Mainz 05 läuft nur noch bis zum Ende der Saison. Ein ablösefreier Wechsel bahnt sich an. Vereine aus Italien strecken ihre Fühler in Richtung des 25-Jährigen aus.

Wie Gianluca Di Marzio berichtet, steht Martín beim FC Turin und beim FC Bologna oben auf der Liste. Beide Klubs haben laut dem Transfermarkt-Experten Interesse daran, den Linksverteidiger nach Ablauf seines Kontrakts in die Serie A zu holen.

Bei Mainz ist Martín absoluter Stammspieler. In der laufenden Saison kam der ehemalige U21-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend zu 17 Einsätzen – er verpasste kein einziges Pflichtspiel der 05er. Dabei gelangen ihm drei Tore und zwei Assists in der Bundesliga.