Werder: Keïta vor Rückkehr?

Ole Werner lässt offen, ob Naby Keïta (28) dem SV Werder Bremen schon im anstehenden Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17:30 Uhr) wird helfen können. „Es kommt darauf an, wie er jetzt in dieser Woche vorankommt“, zitiert die ‚DeichStube‘ den Trainer der Hanseaten. Keïta hatte am vergangenen Samstag überraschend das Abschlusstraining vor dem Duell mit dem VfL Wolfsburg (2:2) absolviert, es aber nicht in den Spieltagskader geschafft.

Das wäre noch zu früh gewesen, wie Werner erklärt: „Wir haben ihn gerade bei den intensiven Sachen etwas gesteuert, da war er der neutrale Mann. Wir wollten ihn aus gewissen explosiven Situationen noch heraushalten.“ Die Belastung soll nun schrittweise erhöht werden, dennoch ist Vorsicht das oberste Gebot: „Es geht genauso vorsichtig weiter wie vorher – denn auch da war der Weg grundsätzlich vernünftig. Man muss immer nach Argumenten suchen, die stichfest sind. Die hatten wir da – und die werden wir auch jetzt wieder haben.“ Keïta stand aufgrund zweier Muskelverletzungen bislang in nur drei Pflichtspielen für den SVW auf dem Platz.