Werder: Toptalent im Probetraining

Werder Bremen durfte am heutigen Dienstagvormittag einen besonderen Trainingsgast begrüßen. Das US-amerikanische Toptalent Ramiz Hamouda absolvierte am Osterdeich zusammen mit dem angeschlagenen Jens Stage eine individuelle Trainingseinheit. Der Linksverteidiger ist U16-Nationalspieler und aktuell in der zweithöchsten Spielklasse der USA beim Birmingham Legion FC aktiv.

Werder möchte den 16-Jährigen dem Vernehmen nach gerne festverpflichten, dies ist gemäß den FIFA-Regularien jedoch erst am 26. Mai 2026 möglich. Dann wird Hamouda 18 Jahre alt.