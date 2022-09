Bayer 04: Aránguiz möchte in Spanien spielen

Charles Aránguiz kann sich vorstellen, seine Karriere in der spanischen La Liga fortzusetzen. Im Interview mit der chilenischen Zeitung ‚Las Últimas Noticias‘ antwortet der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen auf die Frage, wo er zukünftig gerne spielen würde (zitiert via ‚as‘): „In Spanien, denn was den Fußball betrifft, spielen sie dort ähnlich wie in Brasilien. Es geht mehr um Ballbesitz, in Deutschland ist das weniger der Fall.“

Der Vertrag des 33-Jährigen in Leverkusen läuft aus, dass er noch einmal verlängert, scheint ausgeschlossen. Dem Chilenen liegen bereits jetzt mehrere Anfragen vor: „Es gibt ein paar Teams, die Interesse haben und mich bereits kontaktierten, aus Spanien und aus Deutschland. Damit werde ich mich später intensiver befassen, denn aktuell konzentriere ich mich vollends auf Leverkusen.“ Laut dem Journalisten Rudy Galetti zeigt zudem der brasilianische Erstligist Flamengo Interesse.