„Beispiellos“ & „Peinlich“: Schiri-Skandal erschüttert La Liga

„Skandal“ kostet Real Punkte

In Spanien herrscht große Aufregung. Grund dafür lieferte Jesús Gil Manzano, seines Zeichens Schiedsrichter in La Liga. Manzano leitete die Partie FC Valencia gegen Real Madrid am Samstagabend (2:2) und sorgte für einen handfesten Skandal. Der Spielleiter pfiff während einer Flanke von Brahim Díaz in den Strafraum das Spiel ab. Zum Leidwesen der Königlichen netzte Jude Bellingham die Hereingabe ein und hätte Real einen weiteren Last-Minute-Sieg beschert.

Klar, dass es sofort zu einer heftigen Rudelbildung kam. Manzano wurde von einer Traube an Real-Profis, -Trainern und -Offiziellen umringt, die ihn hart angingen. Bellingham kassiert sogar noch den roten Karton für sein Verhalten und wird womöglich mehrere Spiele gesperrt werden. Die Gazetten auf der iberischen Halbinsel kennen deshalb heute nur ein Thema.

Presse-Hysterie & Spieler-Wut

„Skandal“, steht in großen Lettern auf der Titelseite der ‚Sport‘. Ein aufgebrachter Vinicius Júnior (erzielte beide Tore für Real) ziert dabei den Hintergrund. ‚Super Deporte‘ hält es ebenfalls simpel und druckt ein prägnantes Wort auf Seite eins: „Geschichte“. Wahrlich wird diese Entscheidung von Manzano in die Historie der Liga eingehen. Carlo Ancelotti nannte das Kind nach dem Spiel beim Namen. Für den italienischen Coach beging der Schiri einen „klaren Fehler“, den er als „beispiellos“ bezeichnete.

Viele Profis ließen später noch ihren Frust über ihre Social Media-Kanäle raus. Aurélien Tchouameni twitterte: „Das ist peinlich.“ Vinicius Júnior dachte sich wohl, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Er kommentierte die Partie lediglich mit einem Emoji, dem vor Lachen die Tränen aus den Augen schießen. Über den offiziellen X-Kanal von Real wurde folgende Nachricht veröffentlicht: „Eine beispiellose Schiedsrichter-Entscheidung verhindert den Sieg von Real Madrid im Mestalla.“ Ein Schelm, wer hier Sarkasmus vermutet.