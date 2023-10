Kobel-Verlängerung: BVB kann sich doppelt freuen

Die Verlängerung von Gregor Kobel bei Borussia Dortmund ist als echtes Treuebekenntnis zu werten. Nicht nur, weil der Schweizer, den inzwischen nicht wenige für den besten Keeper der Bundesliga halten, einen noch bis 2026 gültigen Vertrag frühzeitig um zwei weitere Spielzeiten ausgedehnt hat.

Beachtenswert ist ebenso, dass der BVB seiner Nummer eins nach Informationen von ‚Sport1‘ keine Ausstiegsklausel einräumen musste. In der heutigen Zeit wäre es keineswegs verwunderlich gewesen, würde ein Spieler mit dieser Qualität einen entsprechenden Passus zur Bedingung für seine Unterschrift machen. Kobels Prioritäten waren aber offenkundig andere.

Die Dortmunder können sich freuen. Wann immer ein Verein in den kommenden Jahren Interesse am 25-jährigen Eidgenossen zeigt, sitzen sie am längeren Hebel und können den Preis – natürlich in einem gewissen Rahmen – diktieren. Dass dafür die Gehaltserhöhung auf kolportierte zehn Millionen Euro pro Jahr umso größer ausfällt, lässt sich allein schon mit Kobels sportlicher Entwicklung rechtfertigen.