FC Bayern: Tel spricht über neue Saison & Kane

Mathys Tel hat einen klaren Wunsch, was die kommende Saison angeht. Wie der 18-jährige Stürmer des FC Bayern dem ‚kicker‘ verrät, will er „am liebsten auch diese Saison in München bleiben“. Allerdings stehe der Franzose im engen Austausch mit Trainer Thomas Tuchel und man werde gemeinsam entscheiden, „was am besten für meine Entwicklung ist“, so Tel.

Auch wenn Harry Kane (30) von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße kommt, sei das für Tel nicht automatisch ein Grund, den Verein – wenn auch nur temporär – zu verlassen. „Jeder Spieler, auch ein neuer Stürmer, ist wichtig für Bayern“, erläutert der Youngster und fügt hinzu: „Ich mag Druck, ich mag Konkurrenzkampf. Für mich ist das kein Problem. Ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann.“

