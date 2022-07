Laporta bestätigt: Dembélé verlängert bei Barça

Ousmane Dembélé verlängert seinen Vertrag beim FC Barcelona. Das bestätigt Klubpräsident Joan Laporta am heutigen Mittwoch. „Wir werden Dembélé und Raphinha diese Woche präsentieren“, so der 60-Jährige vor spanischen Journalisten (zitiert via ‚Marca‘).

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Brasilianer Raphinha kommt von Leeds United zu Barça, wie die Katalanen bereits bestätigten. Nur noch der Medizincheck steht aus, ehe der Transfer des 25-Jährigen offiziell vollzogen wird.

Mit Dembélé verhandelte Barça über einen langen Zeitraum. Zwischenzeitlich schienen die Gespräche zur Seifenoper zu verkommen, haben nun aber ein produktives Ende gefunden. Bis 2024 soll der neue Vertrag des 25-jährigen Franzosen laufen.