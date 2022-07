Barcelona schnappt sich Raphinha

Der FC Barcelona gewinnt das Rennen um Raphinha. Wie die Katalanen vermelden, wechselt der 25-jährige Brasilianer vorbehaltlich des obligatorischen Medizinchecks ins Camp Nou. Dem Vernehmen nach winkt Raphinha ein Vertrag bis 2027, Leeds United streicht für den Offensivspieler eine Ablöse von 58 Millionen Euro ein. Der Betrag kann durch Boni auf 65 Millionen Euro steigen.

Den Transfer möglich machen die neuen Maßnahmen der Katalanen. Barça wird zeitnah weitere 15 Prozent seiner TV-Rechte für rund 400 Millionen Euro veräußern. Die Hälfte der Summe darf der hoch verschuldete Klub in Transfers investieren.

Raphinha war 2020 für 18,5 Millionen Euro von Stade Rennes zu Leeds gewechselt. Bei den Peacocks etablierte sich der Linksfuß als Leistungsträger und schaffte den Sprung in die brasilianische Nationalmannschaft. In 67 Partien für Leeds war der Rechtsaußen an 29 Treffern direkt beteiligt.