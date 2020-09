Zieht es Raffael in die Eredivisie?

Nach seinem Abgang von Borussia Mönchengladbach befindet sich der 35-jährige Raffael weiterhin auf Vereinssuche. Nachdem sich Erstliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf zuletzt von einer möglichen Verpflichtung distanziert hatte, führt nun eine Spur in die niederländische Eredivisie. VVV Venlo zeigt Interesse am Brasilianer: „Mein Manager hatte Kontakt zu Venlo“, bestätigt Raffael gegenüber der ‚Rheinischen Post‘, „Venlo wäre eine Möglichkeit“. Ein konkretes Angebot liege jedoch noch nicht vor.

Auch ein Wechsel in seine Heimatstadt Fortaleza zum brasilianischen Erstligisten Ceará SC ist nicht ausgeschlossen. Schon im Juli hatte Raffael bestätigt, dass eine Rückkehr in die Heimat für ihn vorstellbar wäre: „Ich bin mit 18 Jahren in die Schweiz gewechselt, das wäre noch einmal etwas komplett Neues für mich. Auch deswegen ist das für mich eine super Alternative.“ Grundsätzlich sei er allerdings „offen für alles“. Eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft will Raffael bald fällen. „Bis Mitte September will ich mich entscheiden und wissen, wo ich spiele“, so der Ex-Gladbacher.