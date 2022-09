Gladbach winkt satter Zakaria-Nachschlag

Borussia Mönchengladbach winkt ein unverhofft schneller Geldregen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die Fohlen beim Verkauf von Denis Zakaria an Juventus Turin im Januar eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent gesichert.

Nur ein halbes Jahr blieb der 25-jährige Mittelfeldspieler in Italien. Am Deadline Day lieh ihn der FC Chelsea samt Kaufoption über 28 Millionen Euro aus. Zieht Chelsea diese im Sommer 2023, erhält Gladbach also weitere vier Millionen.

Zudem hat sich die Sockelablöse von fünf Millionen bereits durch den Champions League-Einzug der Bianconeri erhöht. Streicht Gladbach auch die Weiterverkaufsbeteiligung ein, könnte der Zakaria-Verkauf ein halbes Jahr vor Vertragsablauf eines Tages zehn statt fünf Millionen eingebracht haben.