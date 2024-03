Alonsos Fehler | Ter Stegen feiert

Bayer entgeht erster Pleite

In der Gruppenphase hatte Bayer 04 Leverkusen zweimal mühelos gegen Qarabag Agdam gewonnen. Das veranlasste Xabi Alonso im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League in Aserbaidschan zahlreiche Stammkräfte zu schonen. Das Resultat zur Pause: 2:0 für Qarabag. Bayer drohte die erste Pleite der Saison. „Das war mein Fehler. Ich weiß, warum das passiert ist“, kommentierte der Bayer-Trainer im Nachgang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch Alonso korrigierte sich und wechselte Prominenz ein. Mit Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Florian Wirtz und Patrik Schick auf dem Platz gelang spät noch der 2:2-Ausgleich. Eine vernünftige Ausgangslage also fürs Rückspiel am kommenden Donnerstag (21 Uhr). „Leverkusen wendet Blamage ab“, konstatiert der ‚Spiegel‘, während der ‚kicker‘ resümiert: „Die Joker retten Bayer.“ Schick erzielte den späten Treffer in der Nachspielzeit.

Lese-Tipp

Neuer Sechser: BVB-Flirt im Barça-Visier

Ter Stegen vor magischer Zahl

Schon seit 2014 spielt Marc-André ter Stegen für den FC Barcelona. Nun steht im heutigen Spiel gegen RCD Mallorca (21 Uhr) sein 400. Einsatz bevor und damit der Eintritt in einen „magischen Klub“, wie es die ‚Sport‘ nennt. Erst 16 Spieler, darunter Granden wie Lionel Messi, Xavi oder Andrès Iniesta, spielten mehr als 400 Mal für Barça. „Ter Stegen feiert“, titelt nun die ‚Marca‘ und verweist auch auf die Wichtigkeit des deutschen Torhüters für seine Mannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit ter Stegen zwischen den Pfosten kassierten die Blaugrana in der laufenden Saison im Schnitt nur 0,9 Gegentore pro Spiel. Als ter Stegen mit einer Rückenverletzung ausfiel, waren es fast 1,6 Gegentore pro Spiel. Zudem führt der 31-Jährige sein Team mittlerweile fast immer als Kapitän aufs Feld. Der eigentliche Spielführer Sergi Roberto ist nämlich meist nur Ersatzmann und ter Stegen somit nicht nur Rückhalt, sondern auch großer Leader mit bald 400 Spielen für den FC Barcelona.