Fünfter Neuzugang: Hoffenheim angelt sich Gendrey

Valentin Gendrey hat sich für einen Wechsel zur TSG Hoffenheim entschieden. Die Kraichgauer verkünden die Unterschrift des 24-jährigen Rechtsverteidigers offiziell. Bis 2028 bindet sich Gendrey dem Vernehmen nach an den Bundesligisten. An die US Lecce fließen inklusive Boni bis zu zehn Millionen Euro Ablöse.

Für den Serie A-Klub schnürte Gendrey seit drei Jahren die Schuhe. Im Hoffenheimer Transfersommer ist der Franzose nach den Angreifern Adam Hlozek (22) und Haris Tabakovic (30) sowie dem linken Außenbahnspieler Alexander Prass (23) und Innenverteidiger Robin Hranac (24) der fünfte Neuzugang. Die Ausgaben steigen somit auf rund 50 Millionen Euro.

„Valentin ist ein defensiv verlässlicher Außenverteidiger, der die aggressive, italienische Spielweise verinnerlicht hat und in der Serie A viel Erfahrung sammeln konnte. Valentin gehörte in den vergangenen Jahren in Lecce zum Stammpersonal, will sich sportlich aber nochmal weiterentwickeln und hat sich aus diesem Grund dazu entschlossen, bei uns in Hoffenheim den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen“, so Interims-Sportchef Frank Kramer über den Neuzugang.