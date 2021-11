Neuer Vertrag für Albiol

Raúl Albiol hängt noch eine weitere Saison beim FC Villarreal dran. Wie der spanische Erstligist mitteilt, verlängert der 36-jährge Spanier seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2023.

Innenverteidiger Albiol bestreitet seine mittlerweile dritte Saison für das Gelbe U-Boot. Der Welt- und zweifache Europameister stand in dieser Spielzeit in 13 Pflichtspielen in Villarreals Startformation.