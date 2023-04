Werner bereut Leipzig-Wechsel nicht

Timo Werner ist glücklich, wieder in der Bundesliga bei RB Leipzig zu spielen und schließt einen Wechsel in eine andere Liga zum jetzigen Zeitpunkt aus. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ betont der Stürmer: „Erst einmal bin ich froh, dass ich hier in Leipzig bin und habe derzeit keinen Grund, über das Ausland nachzudenken.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus ergänzt Werner mit Blick auf seine Leipzig-Rückkehr: „Ich bereue den Schritt nicht, es macht sehr viel Spaß mit der Mannschaft. Wir sind im DFB-Pokal-Halbfinale, spielen um die Champions League und sind in der Königsklasse im Achtelfinale an Top-Favorit Manchester City gescheitert. Wenn man sich dann die derzeitigen Ergebnisse von Chelsea ansieht, war der Schritt vielleicht nicht der schlechteste.“ Der 27-Jährige war im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zu RB zurückgekommen. In der laufenden Saison verzeichnet Werner 22 Scorerpunkte (16 Tore, sechs Vorlagen) in 33 Einsätzen.

Lese-Tipp

Mit und ohne CL: So könnte Leipzig 2023/24 spielen