ManCity: Will Guardiola Kane?

Pep Guardiola erwägt offenbar Bemühungen um Harry Kane. Wie der ‚Independent‘ berichtet, ließ der Trainer von Manchester City im Zuge seiner Vertragsverhandlungen den Namen des 27-jährigen Torjägers von Tottenham Hotspur fallen. Erst am Samstag wurde Guardiola mal wieder Zeuge von Kanes Qualitäten, als City mit 0:2 bei den Spurs verlor.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft könnte laut ‚Independent‘ einen Abschied in Erwägung ziehen, sollte sich herauskristallisieren, dass Tottenham auch in der laufenden keinen Titel holen wird. Derzeit rangiert das Team von José Mourinho jedoch auf Platz eins der Premier League. Auch dank Kane, der in 15 Pflichtspielen der laufenden Saison schon bärenstarke 24 Scorerpunkte sammeln konnte.