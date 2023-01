Ronaldo-Vorstellung terminiert

Cristiano Ronaldo wird sich den Anhängern seines neuen Klubs Al Nassr erstmals am morgigen Dienstag präsentieren. Laut der ‚Marca‘ wird der 37-jährige Portugiese dann offiziell im Mrsool Park, dem Stadion des saudi-arabischen Klubs, vor 30.000 Fans offiziell vorgestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Montagabend soll Ronaldo in Riad landen, morgen stehe zudem noch der obligatorische Medizincheck an. 100 Millionen Euro Handgeld streicht CR7 für seinen Wechsel nach Nahost ein. Darüber hinaus kassiert er weitere 200 Millionen pro Jahr an Gehalt inklusive Werbedeals und Bildrechten.

Lese-Tipp

Modric lässt Al Nassr abblitzen