Bayern war sich mit Top-Keeper einig

Der FC Bayern München stand im vergangenen Sommer vor der Verpflichtung von Giorgi Mamardashvili (23). Dies bestätigte der georgische Nationaltorhüter gegenüber dem YouTube-Channel ‚Geo Team‘: „Der Transfer war fast abgeschlossen. Mein Agent war in München, um eine Wohnung zu finden. Aber soweit ich weiß, haben sie sich am Ende geweigert, 35 Millionen Euro für mich zu zahlen.“ Stattdessen blieb er beim FC Valencia und überzeugte in dieser Saison mit sehr starken Leistungen.

In 36 Partien in La Liga musste Mamardashvili nur 39 Mal hinter sich greifen, 13 Mal spielte er zu Null. Bei der kommenden Europameisterschaft kann sich der 1,97 Meter große Torhüter einem breiteren Publikum präsentieren und für Topvereine empfehlen. Denn in Valencia gilt Mamardashvili als Abschiedskandidat. Der Verein erhofft sich durch einen Verkauf einen ordentlichen Geldregen. Eine neue Nummer eins wurde bereits verpflichtet. Stole Dimitrievsk (30) kommt im Sommer ablösefrei von Rayo Vallecano. Bayern wird dann wohl nicht mehr zu den Interessenten für Mamardashvili zählen, da erst kürzlich der Vertrag mit Alexander Nübel (27) langfristig verlängert wurde.