Klubchef bestätigt: VfB bietet für Flügel-Juwel

Am gestrigen Donnerstag verkündete der VfB Stuttgart einen wichtigen Deal abseits des Fußballplatzes: Der französische Wettanbieter Winamax ist der neue Trikotsponsor, was dem Bundesligisten jährlich 6,5 Millionen Euro in die Kassen spült. FT hatte zuvor exklusiv berichtet.

Auch auf dem Transfermarkt könnten die Schwaben bald aktiv werden. Laut Jaroslav Tvrdik, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Slavia Prag, zeigt der VfB großes Interesse an Matej Jurasek (19), der noch bis 2027 in der tschechischen Hauptstadt unter Vertrag steht.

Tschechische Medien zitieren den Klubchef von einer Pressekonferenz: „Wir haben drei Angebote für Matej Jurasek. Der Klub, der am aktivsten ist, ist vermutlich Stuttgart, sie wollen den Spieler wirklich sehr und haben ein Angebot von acht Millionen Euro abgegeben. Da ist dann für mich schon eine Grenze erreicht, an der ich mich frage, ob ich das überhaupt ablehnen kann.“

Juraseks Zukunft könnte auch davon bestimmt werden, ob Slavia sich für die Europa League qualifiziert. In der Qualifikationsrunde treffen die Prager auf den ukrainischen Klub SK Dnipro. Tvrdik: „Wenn wir in der Europa League spielen sollten, haben wir berechtigte Hoffnungen, dass aus Jurasek ein Spieler wird, der 15 Millionen wert ist. Wenn wir nicht europäisch spielen, müssen wir uns fragen, ob es sinnvoll ist, so einen Spieler nur für die Liga und den Pokal zu behalten.“

Der 19-jährige Jurasek schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch bei den Slavia-Profis, kam als Flügelspieler auf wettbewerbsübergreifend neun Tore und sieben Vorlagen. Für die tschechische Nationalmannschaft wurde er bereits nominiert, kam aber noch nicht zum Einsatz.