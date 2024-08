Mega-Deal: Der Zeitplan für Álvarez

Julián Álvarez (24) wird zu Beginn der neuen Woche wohl offiziell als Neuzugang bei Atlético Madrid vorgestellt. Laut Fabrizio Romano reist der Stürmer am Sonntag in die spanische Hauptstadt, am Montag sollen dann der Medizincheck und die Unterschrift unter einen Fünfjahresvertrag stattfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Manchester City kassiert dem Vernehmen nach eine Sockelablöse von 75 Millionen Euro, mit Bonuszahlungen kann die Summe auf 95 Millionen Euro anwachsen. Citys bisherigen Rekordverkauf Raheem Sterling, der einst für 56 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte, schlägt Álvarez damit deutlich.