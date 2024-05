Prominentes Zweitliga-Trio buhlt um Wehen-Knipser Prtajin

Ivan Prtajin hat mit seinen 13 Treffern für Absteiger Wehen Wiesbaden drei namhafte Klubs aus der zweiten Liga auf den Plan gerufen. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, haben sich Schalke 04, Hertha BSC und der Hamburger SV nach dem 28-jährigen Angreifer erkundigt. Darüber hinaus sollen dem 1,89 Meter großen Rechtsfuß auch Anfragen aus der Bundesliga vorliegen.

Scouts des HSV waren bei Wiesbadens 1:2-Niederlage im Relegationsrückspiel gegen Jahn Regensburg anwesend, um sich ein genaueres Bild von Prtajin zu machen, der eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag besitzt. Während bei einem Ligaverbleib zwei Millionen Euro nötig gewesen wären, hat sich Prtajins Klausel dem ‚Abendblatt‘ zufolge nach dem Abstieg deutlich reduziert.

Bei den Rothosen könnte der Kroate Torschützenkönig Robert Glatzel beerben. Prtajin soll dem Bericht zufolge aber nur einen Wechsel in die Hansestadt in Betracht ziehen, sofern Glatzel seinerseits Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel macht und die Hanseaten verlässt. Als Backup für den 30-Jährigen sieht sich Prtajin demnach nicht. Noch versuchen HSV-Coach Steffen Baumgart und Sportvorstand Stefan Kuntz aber in erster Linie, Glatzel von einem Verbleib zu überzeugen.