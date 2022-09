Neuer Vertrag für Mignolet

Simon Mignolet schwört dem FC Brügge die Treue. Seinen Vertrag beim belgischen Spitzenklub verlängert der 34-jährige Schlussmann bis 2026.

2019 war Mignolet für sieben Millionen Euro vom FC Liverpool gekommen. Seitdem sammelte der 35-fache belgische Nationalspieler drei Meistertitel in Folge. Momentan belegt Brügge in der Jupiler Pro League Rang drei.

Grateful for the past, excited for the future. ✍️🧱 #Simon2026 pic.twitter.com/O7BzrvbzXy