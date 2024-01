Villarreal holt Guedes an Bord

Gonçalo Guedes schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FC Villarreal an. Beim La Liga-15. unterschreibt der portugiesische Offensivspieler einen Leihvertrag bis zum Saisonende. An die Wolverhampton Wanderers ist Guedes noch bis 2027 gebunden. Das seit rund einem Jahr laufende Leihgeschäft mit Benfica Lissabon wurde vorzeitig abgebrochen.

Nur 116 Ligaminuten stand der 27-Jährige in dieser Saison auf dem Platz. In Spanien war Guedes bereits in der Vergangenheit aufgelaufen. Für den Valencia kam er 178 Mal zum Einsatz, verbuchte dabei 66 Scorerpunkte.