Enthüllt: Chelseas Musiala-Klausel

Der Poker um die Zukunft von Jamal Musiala wird in den nächsten Wochen an Fahrt aufnehmen. Im April sind Gespräche mit Leroy Sané (28) geplant, im Anschluss ist dann Musiala dran. Bis 2026 ist der deutsche Nationalspieler noch an den FC Bayern gebunden, für eine Verlängerung fordert Musiala eine klare sportliche Perspektive, die auch vom neuen Trainer abhängt, und ein stark aufgebessertes Gehalt.

An Alternativen, vor allem finanziell attraktiven, mangelt es nicht. Insbesondere in der englischen Premier League sollen einige Topklubs die Fühler ausgestreckt haben. Auf einen Transfer des 21-Jährigen hofft man wohl auch beim FC Chelsea – ob nun an die Stamford Bridge oder zu einem anderen Klub.

Denn wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, besitzt Chelsea eine Musiala-Klausel. Die Londoner sollen sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent gesichert haben, als Musiala im Sommer 2019 von Chelsea zu Bayern gewechselt ist. Die Münchner hatten damals nur eine Ausbildungsentschädigung von rund 200.000 Euro gezahlt.

Blättert ein Verein nun beispielsweise 100 Millionen Euro hin, fließen 20 Millionen davon nach London. Ob Chelsea zeitnah noch einmal richtig abkassieren wird, bleibt aber abzuwarten. In München wird man gewiss alles in die Waagschale werfen, um Musiala an Bord zu halten.