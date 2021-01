Funkel genervt: Kein Kontakt nach Köln

Friedhelm Funkel hat angesäuert auf die jüngsten Gerüchte über ihn im Zusammenhang mit Schalke 04 und dem 1. FC Köln reagiert. „Immer wieder wird mein Name mit Vereinen in Verbindung gebracht, die angeblich kurz vor einer Trainerentlassung stehen“, klagt der 67-Jährige in seiner Kolumne bei der ‚Rheinischen Post‘.

„Das Problem dabei: Mit mir hat noch überhaupt kein Klub Kontakt aufgenommen. So war das beim FC Schalke 04, so ist das jetzt beim 1. FC Köln“, führt Funkel aus. In Gelsenkirchen wurde das Bundesliga-Urgestein gehandelt, bevor Christian Gross den Trainerjob übernahm. In der Domstadt wird derweil Amtsinhaber Markus Gisdol angezählt.