Cook verlängert langfristig beim AFC

Der AFC Bournemouth setzt volles Vertrauen in seinen Mittelfeldspieler Lewis Cook. Die Cherries vermelden die Verlängerung ihrer Stammkraft um vier weitere Jahre bis 2028. Erfüllt der 27-Jährige diesen neuen Vertrag, wird er insgesamt zwölf Jahre für den AFC gespielt haben.

Vor acht Jahren war Cook von Leeds United an die englische Südküste gewechselt und bestritt bis heute 218 Spiele für seinen Klub. Seine beste Karrierephase hatte er vor sechs Jahren, als zu einem Länderspieleinsatz für England kam. Doch auch in der vergangenen Saison war Cook wichtig für seine Mannschaft und in 38 Pflichtspielen dabei.