Can vergleicht Klopp & Favre

Emre Can zieht einen Vergleich zwischen seinem aktuellen Trainer Lucien Favre und Ex-Coach Jürgen Klopp. „Oh, die sind sehr unterschiedlich. Schon alleine vom Aussehen her“, bemerkt der 26-jährige Nationalspieler gegenüber der ‚Bild‘, „was sie gemeinsam haben: Sie sind großartige Trainer. Klopp kennt jeder, jeder weiß, wie emotional er ist und wie nah er an seinen Spielern dran ist. Aber auch Favre ist außerhalb des Platzes sehr eng an seinen Spielern.“

Can führt über Favre aus: „Er fragt jeden Tag, wie es uns geht. Dadurch fühlen wir uns wichtig. Er ist ein sehr höflicher Mensch, einfach super. Und seine Trainingseinheiten sind abwechslungsreich, das macht Spaß.“ Unter dem Schweizer avancierte Can nach seinem Wechsel im Januar prompt zu einem Führungsspieler von Borussia Dortmund. Unter Jürgen Klopp kickte der Sechser von 2014 bis 2018 beim FC Liverpool.