Union im Winter: Zwei Neuzugänge, drei Abgänge?

Union Berlin zeigt wohl Interesse an einem skandinavischen Mittelfeldtalent. Der norwegischen Online-Zeitung ‚Nettavisen‘ zufolge gehören die Eisernen zu einer Vielzahl von Klubs, die ihr Interesse an Sivert Mannsverk von Molde FK hinterlegt haben. Der 20-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, lief für die norwegische U21-Nationalmannschaft jedoch auch einige Partien im defensiven Mittelfeld auf. Mit Molde spielte das Mittelfeldtalent dieses Jahr unter anderem in der UEFA Conference League.

Passend dazu meldet die ‚Sport Bild‘, dass sich der Tabellenfünfte von Levin Öztunali (26) und Kevin Möhwald (29) trennen möchte. Auch der erst im Sommer verpflichtete Milos Pantovic könnte die Berliner bereits wieder verlassen. Sowohl Öztunali als auch Möhwald laufen im zentralen Mittelfeld auf. Ein geeigneter Nachfolger könnte also von Molde kommen.

Weiter berichtet die ‚Sport Bild‘, dass die Eisernen eine Alternative zu Sheraldo Becker suchen. Sommerneuzugang Jordan Siebatcheu traf letztmals am 18. September gegen den VfL Wolfsburg (2:0). Dementsprechend gebe es an der alten Försterei Überlegungen dahingehend, einen weiteren Stürmer zu verpflichten. Konkrete Namen sind bislang allerdings nicht an die Öffentlichkeit gelangt.