Kiel angelt sich Wriedt

Holstein Kiel rüstet in der Offensive nach. Vom niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg wechselt Kwasi Wriedt zu den Störchen. Der 27-jährige Mittelstürmer unterschreibt an der Förde bis 2025. Für Willem II erzielte der 1,88 Meter große Linksfuß in der laufenden Saison vier Treffer in 18 Spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich freue mich sehr, zurück in Deutschland zu sein“, sagt der ehemalige Angreifer der Reserve des FC Bayern, „Holstein hat in den letzten Jahren durch seine offensive Spielweise auf sich aufmerksam gemacht, gerade in der vergangenen Saison haben sie begeisternden Fußball gezeigt. Daher bin ich sehr glücklich, nun Teil dieses Teams zu sein und die Möglichkeit zu haben, meine Qualitäten mit einzubringen.“