Bericht: Barça bricht Demir-Leihe ab – drei Bundesligisten mit Angeboten

Yusuf Demir könnte in der Rückrunde in der Bundesliga zu sehen sein. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, wird der 18-jährige Österreicher den FC Barcelona im Wintertransferfenster verlassen. Barça werde die eigentlich bis Sommer datierte Leihe des Flügelstürmers vorzeitig abbrechen, die Kaufoption in Höhe von kolportierten zehn Millionen Euro wird also nicht gezogen.

Barça kann durch den vorzeitigen Leihabbruch wichtiges Geld einsparen, das an anderer Stelle gebraucht wird. Denn im Januar wollen die finanziell angeschlagenen Katalanen ihren Kader aufbessern, beispielsweise mit Edinson Cavani. Dass Demir in der zweiten Saisonhälfte noch sportlichen Wert haben würde, scheinen die Verantwortlichen zu bezweifeln.

Bundesliga-Quartett interessiert

Für den gebürtigen Wiener wird es dann zurück zu seinem Heimatklub Rapid gehen – bleiben soll er da offenbar nicht. „Seine Zukunft wird die Bundesliga sein“, schreibt die ‚Sport‘. Dem Bericht zufolge zeigen Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen schon seit langem Interesse an Demir und haben bereits ein Angebot abgegeben.

Der 18-Jährige gilt als das aktuell größte österreichische Talent und war im Sommer trotz des Interesses zahlreicher anderer Klubs im Sommer zu Barça gewechselt. Dort kommt er wettbewerbsübergreifend auf 290 Einsatzminuten – die meisten davon unter dem mittlerweile entlassenen Ronald Koeman. Sein Vertrag bei Rapid läuft noch bis 2023.