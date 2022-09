Eintracht-Boss über Kostic: „Bester Transfer“

Philip Holzer ist zufrieden mit dem Transfersommer von Eintracht Frankfurt – vor allem mit den Umständen des Wechsels von Filip Kostic (29). In der ‚Bild‘ erklärt der Vorsitzende des Aufsichtsrats: „Ich finde, dass wir in der Causa Kostic alles richtig gemacht haben. Der beste Transfer war der, den wir nicht gemacht haben – im Sommer 2021 zu Lazio für acht Millionen.“ Darauf ist Holzer besonders stolz: „Man muss sich auch leisten können, mal nein zu sagen in dem Geschäft.“

Kostic habe in der vergangenen Saison eine „tolle Leistung“ gebracht und großen Anteil am erfolgreichen Abschneiden in der Europa League gehabt. Im Anschluss daran wechselte Kostic für zwölf Millionen Euro plus drei Millionen an Boni zu Juventus Turin.