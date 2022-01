Trippier-Ersatz: Atlético-Interesse an Soares

Atlético Madrid hat ein Auge auf Cédric Soares vom FC Arsenal geworfen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, sind die Rojiblancos an einer Leihe des Rechtsverteidigers bis Saisonende inklusive Kaufoption interessiert, um die Lücke zu schließen, die der Abgang von Kieran Trippier zu Newcastle United gerissen hat.

Der in Deutschland geborene Portugiese kommt in dieser Saison kaum zum Einsatz, Konkurrent Takehiro Tomiyasu ist bei den Gunners hinten rechts gesetzt. Der 30-Jährige, der noch bis 2024 in London unter Vertrag steht, ist aber nicht Atléticos einziger Flirt auf dem Transfermarkt, auch Nordi Mukiele von RB Leipzig hat es den Madrilenen nach FT-Infos angetan.