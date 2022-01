Trippier-Nachfolge: Atlético will Mukiele sofort

Die Abgänge von Brian Brobbey (19, per Leihe zurück zu Ajax Amsterdam), Caden Clark (18, weitere Leihe bei den New York Red Bulls) und Luan Cândido (20, dauerhaft zu RB Bragantino) sind für RB Leipzig allesamt zu verschmerzen. Ein Abschied von Nordi Mukiele würde die Sachsen da schon deutlich härter treffen.

Immerhin ist der vor kurzem an Corona erkrankte Franzose gesetzter Rechtsverteidiger – und hat mit seinen Leistungen großes Interesse bei Atlético Madrid geweckt hat. FT kann einen Bericht der ‚L'Équipe‘ bestätigen, wonach die Rojiblancos Mukiele als Ersatz für Kieran Trippier (31, zu Newcastle United) schon in diesem Winter in die spanische Hauptstadt locken wollen.

Kontakt geknüpft

Zu diesem Zweck hat Atlético nach unseren Informationen bereits Kontakt zum 24-Jährigen hergestellt und wird nun versuchen, Mukiele einen Vereinswechsel schmackhaft zu machen. Im zweiten Schritt bräuchte es eine Einigung mit Leipzig.

Ob der Bundesliga-Vizemeister seinen noch bis Sommer 2023 gebundenen Leistungsträger inmitten der Saison abgibt, wird letztlich von Angebot und Alternative abhängen. Die ‚L’Équipe‘ spekuliert über eine Ablöse von 20 Millionen Euro.