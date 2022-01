Newcastle verpflichtet Trippier

Newcastle United hat mit Kieran Trippier (31) den ersten Transfer seit der Übernahme durch ein saudi-arabisches Konsortium perfekt gemacht. Wie die Magpies offiziell vermelden, kommt der Rechtsverteidiger von Atlético Madrid und unterschreibt einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.

Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei rund 15 Millionen Euro, offizielle Angaben machen die beteiligten Klubs nicht. Bei Atlético war der Engländer seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Jahr 2019 gesetzt.

In der laufenden Spielzeit stand Trippier in 18 Pflichtspielen für die Rojiblancos auf dem Rasen. Nun kehrt der 35-fache Nationalspieler in seine Heimat zurück.