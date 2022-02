Milan verlängert mit Hernández

Theo Hernández bringt seine Treue zum AC Mailand zu Papier. Der 24-jährige Linksverteidiger verlängert seinen Vertrag bei den Mailändern langfristig bis 2026. „Wir freuen uns, diese Reise fortsetzen zu können“, teilen die Rossoneri in ihrer offiziellen Meldung mit.

2019 war der französische Nationalspieler für 21,5 Millionen Euro von Real Madrid zu den Lombarden gewechselt. Seitdem stand Hernández in 108 Pflichtspielen für Milan auf dem Platz. Der offensivstarke Linksfuß war in diesem Zeitraum an 40 Treffern direkt beteiligt.