PSG-Entscheidung: Mbappé wird verkauft – Real reagiert

Am gestrigen Montagabend sorgte Kylian Mbappé (24) für einen Paukenschlag. Nach Informationen von Frankreichs relevantester Sportzeitung ‚L’Équipe‘ hat er Paris St. Germain in einem Brief mitgeteilt, die vertraglich verankerte Option zur Verlängerung über 2024 hinaus nicht ziehen zu wollen. Das Vertragsende am 30. Juni 2024 bleibt damit bestehen.

Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato hat Mbappés Schritt die PSG-Bosse um Präsident Nasser Al-Khelaifi und Kaderplaner Luis Campos verärgert. Sowohl in Paris als auch in Katar sei man entsetzt über das Vorgehen des Torjägers.

Derweil berichten ‚L’Équipe‘ und der Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano unisono, dass ein ablösefreier Abgang für die Pariser nicht infrage kommt. Heißt: Mbappé muss in diesem Sommer auf den Markt gebracht und verkauft werden. Angaben zur möglichen Ablöse schwanken dabei zwischen 160 und 180 Millionen Euro.

Nach Informationen von Foot Mercato will sich nun Real Madrid erneut um einen Mbappé-Transfer bemühen. Mehrfach probierten es die Königlichen in den vergangenen Jahren, immer wieder scheiterten sie denkbar knapp. Eigentlich wollte man in Madrid noch ein Jahr warten, doch die neue Situation erfordert eine Planänderung.