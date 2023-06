Abschied: Mbappé schockt PSG

Es ist eine Nachricht, die die Verantwortlichen und die Fans von Paris St. Germain noch weniger gebrauchen können als ein weiteres frühes Aus in der Champions League: Kylian Mbappé hat seinem Arbeitgeber nach Informationen der ‚L’Équipe‘ am heutigen Montag mitgeteilt, dass er die Option zur Verlängerung in seinem bis 2024 datierten Vertrag nicht ziehen wird. Bis 31. Juli hatte der Weltmeister eigentlich Zeit, seinen Vertrag auf diesem Weg bis 2025 auszudehnen. Dazu wird es aber nicht mehr kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Klartext bedeutet das, dass der Ausnahmespieler spätestens im nächsten Sommer seine Koffer packen wird. PSG muss darum nun bereits in diesem Transfersommer entscheiden, ob Mbappé direkt verkauft wird oder ob man einen ablösefreien Weggang in einem Jahr hinnimmt.

Lese-Tipp

Wegen Neymar: Al Hilal-Delegation in Paris

Real lauert immer noch

Mit großem Wohlwollen wird man diese Aktion bei Real Madrid zur Kenntnis nehmen. Die Königlichen waren schon vor einem Jahr der große Favorit auf die Verpflichtung des pfeilschnellen Stürmers. Und Real gilt weiterhin als Wunschziel des 24-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Besonders interessant: Mbappé hätte die Frist auch einfach kommentarlos verstreichen lassen können. Entsprechend vielsagend ist es, dass er seine Entscheidung so frühzeitig und schriftlich kommuniziert. Es sieht stark danach aus, als würde der Torjäger Paris gerne bereits in diesem Sommer verlassen. PSG muss nun eine äußerst schwierige Entscheidung treffen.