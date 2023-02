Ja-Wort in letzter Sekunde: Chelseas verrückter Fernández-Deal

Enzo Fernández‘ Wechsel zum FC Chelsea war am Deadline-Day längst keine sichere Angelegenheit. Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, gab Benfica Lissabon erst in den letzten Stunden des Transferfensters grünes Licht für den Deal. Fernández, der sich mit den Blues selber längst geeinigt hatte, musste dann nur noch den Medizincheck über die Bühne bringen.

Weiter heißt es von Romano, dass Vertreter beider Vereine am Dienstag ganze 20 Stunden lang verhandelt hätten, bis man sich auf einen Deal verständigen konnte. Knackpunkt war vor allem die Ablöse: Benfica hätte die vertraglich festgeschriebenen 120 Millionen Euro am liebsten mit einem Mal bekommen. Chelsea zahlt nun deren 40 sofort, den Rest stottern die Londoner in Raten ab. Ein Scheitern des Wechsels wäre jedenfalls keine Premiere gewesen, Anfang Januar noch platzte der Transfer schon einmal.

