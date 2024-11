Gesichtsverletzung bei Barça-Talent Cubarsí

Während der FC Barcelona einen 5:2-Kantersieg gegen Roter Stern Belgrad einfuhr, mussten die Katalanen auch einen Ausfall beklagen. Pau Cubarsí verletzte sich nach einem Tritt von Belgrad-Verteidiger Uros Spajic im Gesicht und wurde umgehend ausgewechselt. Der Youngster veröffentlichte Bilder seiner Blessur auf der Plattform X.

Auch wenn besagte Bilder martialisch wirken, scheint der Innenverteidiger keinen Ausfall befürchten zu müssen. Der 17-Jährige stand in 15 von 16 Partien in der Startelf von Trainer Hansi Flick und gehört zu den Leistungsträgern der Katalanen. Im März debütierte der Teenager in der spanischen Nationalmannschaft.