Paderborn-Duo verlängert

Der SC Paderborn hat die Verträge mit zwei Stammspielern verlängert. Wie der Zweitligist bekanntgibt, unterschreibt das Mittelfeld-Duo Julian Justvan (23) und Marco Schuster (26) bis 2025 bei den Ostwestfalen. Beide haben in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verpasst.

Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth gibt zu Protokoll: „Beide Spieler sind ganz wichtige Bausteine in unserem Kader. Julian ist ein absoluter Stammspieler geworden und gibt auf dem Platz die Richtung mit vor. Marco hat in unserer Defensive bereits alle Positionen eingenommen und trägt viel zur Stabilität in unserem Spiel bei.“