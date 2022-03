Sevilla klopft an: Kehrt Roca nach Spanien zurück?

Marc Roca scheint beim FC Bayern seine Karriere nicht mehr in Schwung zu bekommen. Trotz eines zwischenzeitlichen Hochs zum Jahresende, als der 25-Jährige gleich vier Startelfeinsätze in Folge bestritt, ist der Mittelfeldspieler größtenteils nur als Ersatzspieler gefragt. Seit Mitte Januar setzte Julian Nagelsmann nur in 23 Bundesligaminuten auf den Spanier.

Dementsprechend gehört Roca zu den Kandidaten an der Säbener Straße, die den Klub im Sommer bei einem entsprechenden Angebot verlassen dürfen. Für Roca könnte einem Bericht des spanischen ‚Canal Sur Radio‘ zufolge eine Offerte aus Sevilla in München eingehen.

Demnach würde Betis Sevilla Roca gerne mitsamt Kaufoption für die kommende Saison ausleihen. Seit Monaten beschäftigen sich die Grün-Weißen mit dem Mittelfeldspieler, im Winter kam für den Linksfuß eine Leihe jedoch noch nicht in Frage. Das dürfte sich nach den ausbleibenden Einsätzen vermutlich geändert haben. An den FC Bayern ist Roca noch bis 2025 gebunden.